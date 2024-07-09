Закон от индексации пенсий коснется более 350 тысяч работающих пенсионеров в Петербурге

В отношении 350 тысяч петербуржцев будет действовать закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, об этом 9 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Сейчас, поданным Социального фонда России, в Петербурге пенсию получают более 1,35 млн горожан, а работают из них более 350 тысяч человек.

"Старшее поколение всегда отличала высокая ответственность и профессионализм. Нам важно поддержать людей, которые хотят вкладывать свой опыт и знания в развитие города и страны", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также, по словам градоначальника, в Петербурге люди пенсионного возраста часто работают в промышленности, социальной и научно-образовательной сферах, благоустройстве, обслуживании и так далее.

Фото: ЗАКС.Ру