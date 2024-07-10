В Петербурге 10 июля станет теплым и сухим днем

В Петербурге будет солнечная погода без дождей и с комфортной температурой, об этом 10 июля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода останется под влиянием антициклона. В городе будет малооблачная и сухая погода, таким образом в город будет попадать больше солнечных лучей.

Воздух прогреется до +22…+24 градуса. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг, 11 июля, в городе не будет осадков, а температура прогреется до +28 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру