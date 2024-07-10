Полиция ищет вандалов, повредивших могилы участников СВО

Правоохранительные органы ищут неизвестных, которые повредили могилы погибших на СВО из Петербурга и Ленинградкой области, об этом 10 июля пишет "Фонтанка.ру".

В Петербурге 53-летняя женщина пришла на могилу на Смоленское кладбище, где похоронен ее муж, погибший на СВО в июне 2023 года. Придя она увидела, что на могиле лежат сожженные венки.

Также к правоохранителям обратилась 49-летняя жительница деревни Горы в Ленобласти. Она рассказала, что, придя на могилу к сыну, увидела разбросанные цветы, снесенный портрет, сломанную ограду и вырванный крест.

На данный момент, правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру