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Новости 10:48

В Госдуме окончательно приняли законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

фото ЗакС политика В Госдуме окончательно приняли законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

В третьем чтении депутаты Государственной думы утвердили законопроект о донастройке налоговой системы с помощью расширения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, об этом 10 июля стало известно из трансляции заседания парламента.

Согласно проекту, минимальная ставка для граждан с доходом до 2,4 млн рублей останется на уровне 13%, а для тех, у кого доход до 5 млн поднимется до 15%.

Для тех, кто в год зарабатывает до 20 млн рублей, до 50 млн и больше 50 млн рублей, ставка НДФЛ составит 18%, 20% и 22% соответственно.

Законопроект также предполагает увеличение налога на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, до 25%.

Фото: ЗАКС.Ру


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