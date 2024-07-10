В Петербурге 12 тысяч горожан воспользовались системой приема опасных отходов в июне

Более 12 тысяч петербуржец в июне 2024 года воспользовались системой приема опасных отходов, об этом 10 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

От горожан было принято более 26 тонн опасных отходов. Среди них и автомобильные покрышки, и батарейки, и техника, и лампы, и термометры, и многие другие опасные отходы.

По данным комитета по природовользованию, в общей сложности петербуржцы сдали более 50 тонн отходов для обезвреживания и утилизации.

Сейчас в Петербурге открыты 23 экопункта с расширенным перечнем принимаемых отходов, 530 экотерминалов для сбора малогабаритных отходов, а также в рейс выходят каждый день два экомобиля.

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