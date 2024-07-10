Депутаты Госдумы работают над законом о цифровом учете электросамокатов

В Государственной думе совместно с профильными ведомствами ведут работу над законом об учете электросамокатов в России, об этом 10 июля пишут "Известия".

Авторы идеи о цифровом учете предлагают размещать на электросамокатах коды, с помощью которых будут бороться с нарушителями ПДД, а также контрабандным ввозом средств индивидуальной мобильности.

Депутаты предложили наносить на все самокаты в стране идентификационные номера в формате DataMatrix-кодов. Если человек электросамокат купил, значит он должен будет зарегистрировать его в системе.

На данный момент, некоторые производители электросамокатов уже наносят на них специальные номера и требуют регистрации, иначе самокат не будет разгоняться выше 10 км/ч.

Законопроект планируется внести в нижнюю палату осенью.

Фото: ЗАКС.Ру