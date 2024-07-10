Петербургская полиция ликвидировала подпольную фабрику табака и вейпов

Правоохранительные органы пресекли работу крупного нелегального производства табачной и никотиносодержащей продукции во Фрунзенском районе Петербурга, об этом 10 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подпольное производство находилось в производственном здании и занимало два этажа. Внутри было оборудование для изготовления жевательного табака, снюса, электронных сигарет и жидкостей для вейпа.

Предполагается, что общая стоимость всего оборудования составляет десятки миллионов рублей. В помещениях полиция обнаружила разные жидкости, табак и электронные сигареты без маркировки.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки (ч.6 ст.171.1 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру