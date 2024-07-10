В Петербурге собираются построить новое депо для метро за 20 млрд рублей

В Петербурге объявили запрос предложений на строительство нового депо "Красносельское" для метрополитена, об этом 9 июля информация появилась на сайте госзакупок.

Стоимость работ оценили в 20,3 млрд рублей. Заказчиком стала компания "Метрострой Северной столицы".

Депо должно появиться в рамках строительства Красносельско-Калининской линии метро, она же "коричневая" ветка. Предполагается, что участок от станции "Казаковская" до станции "Каретная" сдадут в конце сентября 2029 года.

Итоги конкурса подведут в конце месяца – 26 июля.

Фото: ЗАКС.Ру