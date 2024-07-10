Историческое здание на Пушкинской улице получило новую подсветку

В Петербурге создали художественную подсветку дому №19 по Пушкинской улице. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба Смольного. Оборудованием подсветки распоряжается бюджетное учреждение "Ленсвет".

Здание, известное как доходный дом Правошинского и построенное во второй половине XIX века, включено в реестр региональных памятников. Его стали освещать почти четыре сотни светильников и прожекторов.

Комментируя событие, губернатор Александр Беглов поблагодарил компанию "Газпром" и председателя ее правления Алексея Миллера.

фото: gov.spb.ru