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Новости 15:18

Историческое здание на Пушкинской улице получило новую подсветку

фото ЗакС политика Историческое здание на Пушкинской улице получило новую подсветку

В Петербурге создали художественную подсветку дому №19 по Пушкинской улице. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба Смольного. Оборудованием подсветки распоряжается бюджетное учреждение "Ленсвет".

Здание, известное как доходный дом Правошинского и построенное во второй половине XIX века, включено в реестр региональных памятников. Его стали освещать почти четыре сотни светильников и прожекторов.

Комментируя событие, губернатор Александр Беглов поблагодарил компанию "Газпром" и председателя ее правления Алексея Миллера. 

фото: gov.spb.ru


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