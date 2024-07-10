Об обстоятельствах травмирования ребенка в петербургском метро доложат Бастрыкину

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у петербургских коллег доклад о проверке, которая организована по факту травмирования ребенка в метрополитене. Ее ход поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщает 10 июля информационный центр СК, два дня назад на эскалаторе одной из станций трехлетнему мальчику зажало ногу. Это обернулось для него переломом и помещением в стационар.

По одной из версии, эскалатор находился в неисправном состоянии.

Отметим, что на происшествия в петербургском транспорте Бастрыкин обращает внимание регулярно.

Фото: ЗАКС.Ру