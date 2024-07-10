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Новости 16:42

Милонов хочет запретить в России турецкие сериалы

фото ЗакС политика Милонов хочет запретить в России турецкие сериалы

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов выступил с новой запретительной инициативой. На этот раз объектами его претензий и критики стали телесериалы турецкого производства. По мнению политика, такой развлекательный контент создает у россиянок ложный образ идеального мужчины. Милонов хочет запретить показ турецких сериалов внутри страны. Свои соображения он высказал 10 июля в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Депутат считает, что в таких сериалах "ни одного толкового актера нет". В описываемой телепродукции, по его словам, изображена неправдоподобная картина семейной жизни. Отношение к женщине, особенно к приезжей, в Турции, по мнению депутата, гораздо грубее и хуже демонстрируемого на экране. Милонову представляется, что создатели турецких сериалов имеют проблемы с чувством меры и вкуса.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




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