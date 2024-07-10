На выборы различного уровня от КПРФ пойдут более 40 участников СВО

В единый день голосования 2024 года от КПРФ будут баллотироваться на выборах различного уровня свыше 40 участников военной спецоперации. Об этом со ссылкой на первого зампреда ЦК партии Юрия Афонина 10 июля пишет ТАСС. Среди них, по словам думского депутата, будут бороться за мандаты "комсомольцы".

"Кто-то уже стал депутатом. Вот совсем недавно в Ленинградской области при замещении мандата был передан мандат участнику СВО <…> Виталию Лопухину", - вспомнил Афонин о представителе областного ЗакСа.

Среди кандидатов от этой партии есть также медсестры, оказывавшие помощь военнослужащим.

фото: duma.gov.ru