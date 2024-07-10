ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:30

В центре Петербурга отреставрируют особняк Зигеля

фото ЗакС политика В центре Петербурга отреставрируют особняк Зигеля

Петербургские чиновники санкционировали реставрационные работы в двухэтажном здании особняка Зигеля (улица Марата, 63). Об этом 10 июля сообщила Государственная административно-техническая инспекция. Работы, на которые выдан ордер, должны завершиться к 5 июня следующего года.

Здание в стиле неоренессанс было построено в конце XIX века по проекту архитектора Иеронима Китнера и входит в ансамбль регионального памятника "Механический завод "К. Зигель"".

Завод Зигеля известен производством электрических часов, которое осуществлялось на предприятии в советскую эпоху.

фото: Наталия, Citywalls.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама