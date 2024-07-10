Нежелательной организацией объявили издание The Moscow Times*

Генеральная прокуратура объявила деятельность редакции издания The Moscow Times* нежелательной на территории России. Об этом ведомство сообщило 10 июля. СМИ зарегистрировано в Нидерландах, им владеет гражданин этой страны Дерк Сауэр, который руководит еще двумя структурами, объявленными внутри России нежелательными.

"Работа издания направлена на дискредитацию решений руководства Российской Федерации как во внешней, так и во внутренней политике", - говорится в заявлении надзорного ведомства.

Генпрокуратуру, в частности, не устраивает позиция The Moscow Times* относительно военной спецоперации, а также факт сотрудничества редакции с другими СМИ, имеющими статус нежелательных. Сайт издания, до 2015 выходившего в виде печатной газеты, заблокирован Роскомнадзором.

*Генпрокуратура объявила The Moscow Times нежелательной организацией в РФ; Минюст внес The Moscow Times в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру