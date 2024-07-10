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В Пушкине началась реставрация Пирамиды

фото ЗакС политика В Пушкине началась реставрация Пирамиды

Реставрация Пирамиды на берегу Большого пруда в Екатерининском парке стартовала в Пушкине. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба государственного музея-заповедника "Царское Село".

Необычное для Петербурга сооружение появилось на территории парка в 1780-х годах. В нем хранили урны и вазы и мрамора. В годы Великой Отечественной войны были утрачены три колонны и пьедестал.

В последний раз объект приводили в порядок почти 30 лет назад. С тех пор на нем появились трещины и и биопоражения. Начавшиеся работы включат в себя воссоздание надгробных плит собак, принадлежавших императрице Екатерине II.

фото: Царское Село / ВКонтакте


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