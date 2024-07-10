Полиция задержала Савву Федосеева в администрации Выборгского района

Сотрудники полиции вечером 10 июля задержали петербургского общественника Савву Федосеева, который приехал в здание администрации Выборгского района, чтобы поддержать своих соратников из "Общество.Будущее" при сдаче документов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Заявление на Федосеева написал один из охранников районной администрации. Федосеева собираются доставить в 19 отдел полиции на Тихорецком проспекте. Федосеев намерен баллотироваться в мундепы, но в муниципалитетах в других районах: в МО "Литейный округ", в МО "Дачное" и в МО "Княжево".

Поводом для задержания, вероятно, стала потасовка в коридоре администрации. У него возник конфликт, в ходе которого сотрудники ЧОП применили к нему силу. Вместе с Федосеевым в отдел забрали Ивана Пантелеева, Романа Пенькова и Андрея Попова.

В последний день подачи документов для регистрации кандидатов на муниципальные выборы, 10 июля в администрации Выборгского района собралось пара десятков человек - это кандидаты ждут своей очереди для подачи документов в ТИК №14 и ТИК №34. После окончания рабочего дня председатели комиссии заявили, что примут бумаги у всех кандидатов, которые пришли в администрацию до 18:00. За происходящим наблюдают сотрудник Горизбиркома и полиция.

- Те, кто зашли в помещение комиссии по состоянию на 18:00, как я говорила ранее неоднократно, все лица пройдут. Их документы на выдвижение, регистрацию членами рабочей группы комиссии будут приняты в соответствии с действующим законодательством, - объявила глава ТИК №14 Екатерина Абрамова.

После этого все собравшиеся кандидаты записались в список и стали ждать своей очереди. Комиссии, к которым выстроились очереди, отвечают за проведение выборов в МО "Парголово", МО "Левашово" и МО "№15". По наблюдению корреспондента ЗАКС.Ру, процесс подачи документов проходит в рабочей обстановке, пускай и немного напряженной из-за длительного ожидания.

После того как вопрос с подачей документов был закрыт, представители Горизбиркома, в частности Денис Козенко, покинули районную администрацию.

По информации ЗАКС.Ру, чтобы прийти первым на прием в ТИК, один из кандидатов провел ночь на улице. Второй человек в очереди занял ее примерно в 4:00 утра, рассказал ЗАКС.Ру один из кандидатов. Сам ТИК открыт для посетителей с девяти утра.

Накануне кандидатов, которые не успели до 18:00 попасть на прием в ТИК, сотрудники охранного предприятия силой выталкивали из коридоров администрации. По примерным подсчетам, 9 июля сдать документы в ТИК №14 успели около десятков кандидатов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру