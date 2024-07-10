Бастрыкина посвятят в детали дела о покушении на убийство юного петербуржца

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился доложить ему о деле, возбужденном из-за покушения на убийство (ст. 30 УК - ст. 105 УК) в Петербурге. Как сообщает 10 июля информационный центр СК, потерпевшим стал 17-летний юноша.

По данным следствия, он заступился за женщину, внимания которой назойливо пытался добиться незнакомец. Поведение несовершеннолетнего вызвало агрессивную реакцию у фигуранта. Мужчина напал на пострадавшего с ножом, нанеся несколько ранений.

И.о. главы регионального управления СК Олег Бобков должен будет отчитаться перед Бастрыкиным о ходе расследования дела.

фото: ГСУ СК по Петербургу