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Новости 19:25

Бастрыкина посвятят в детали дела о покушении на убийство юного петербуржца

фото ЗакС политика Бастрыкина посвятят в детали дела о покушении на убийство юного петербуржца

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился доложить ему о деле, возбужденном из-за покушения на убийство (ст. 30 УК - ст. 105 УК) в Петербурге. Как сообщает 10 июля информационный центр СК, потерпевшим стал 17-летний юноша.

По данным следствия, он заступился за женщину, внимания которой назойливо пытался добиться незнакомец. Поведение несовершеннолетнего вызвало агрессивную реакцию у фигуранта. Мужчина напал на пострадавшего с ножом, нанеся несколько ранений.

И.о. главы регионального управления СК Олег Бобков должен будет отчитаться перед Бастрыкиным о ходе расследования дела.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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