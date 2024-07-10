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Новости 20:19

После открытия причала в Старой Ладоге кратно выросло число судозаходов

фото ЗакС политика После открытия причала в Старой Ладоге кратно выросло число судозаходов

В правительстве Ленобласти рассказали о возросшей популярности одного из древнейших населенных пунктов региона, селе Старая Ладога. С момента появления в нем в 2017 году пассажирского причала количество судозаходов выросло многократно.

"Цифры небольшие, но очень емкие: 10 судозаходов в первый год, в этом году порядка 120 судозаходов", - приводит ТАСС слова главы регионального комитета по транспорту Михаила Присяжнюка.

Кроме того, по данным чиновника, растет интенсивность туристических водных маршрутов, связывающих область с Петербургом. За год таких круизов стало вдвое больше, и теперь они осуществляются ежедневно.

фото: Админка Ленобласти / Telegram


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