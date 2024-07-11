Температура в Петербурге 11 июля будет выше климатической нормы на 4-5 градусов

В Петербург возвращается жара и температура воздуха выше климатической нормы, об этом 11 июля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, антициклон сохранит в Северной столице солнечную и сухую погоду. В городе прогреются воздушные массы, а температура будет выше климатической нормы на 4-5 градусов.

Воздух прогреется до +27…+29 градуса. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу, 12 июля, в Петербурге ожидают кратковременные дожди и температуру до +25 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру