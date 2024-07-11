Володин прилетел в Петербург на форум БРИКС

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл в Петербург на X Парламентский форум БРИКС, об этом 10 июля сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Форум пройдет 11 и 12 июля в Таврическом дворце. В своем Telegram-канале Володин рассказал о роли стран БРИКС в новом многополярном мире.

"Несмотря на вызовы и санкции, участники БРИКС улучшили свои позиции. Наша страна стала четвёртой (по паритету покупательной способности) в мире и остаётся первой экономикой Европы", – сказал депутат.

Кроме этого, он отметил, что доля государств БРИКС в мировом ВВП увеличилась до 36,8% по паритету покупательской способности.

Фото: duma.gov.ru