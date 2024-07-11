Авторов каналов с аудиторией больше тысячи человек хотят обязать отправлять данные в РКН

Депутаты Государственной думы рассмотрят во втором чтении законопроект, согласно которому вводятся изменения в закон "Об информации", об этом 11 июля пишет "Российская газета" со ссылкой на Роскомнадзор.

Прежде всего поправки коснутся владельцев каналов и сообществ, в которые ежедневно заходят больше тысячи человек. По задумке авторов, в них будет запрещена реклама, если владельцы не предоставили данные о себе Роскомнадзору.

В Роскомнадзоре отметили, что процедура не является регистрацией. Владелец должен сообщить только свои ФИО и контактные данные.

Также в РКН уточнили, что речь идет в первую очередь о тех, чья страница открыта.

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