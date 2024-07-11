Врачи спасают жизнь девушки, упавшей под поезд на "Выборгской"

Врачи Мариинской больницы пытаются спасти 19-летнюю девушку, которая упала под поезд на станции петербургского метрополитена "Выборгская", об этом 11 июля пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел вечером в среду, 10 июля. Пассажирка упала на пути под состав. Ее вытащили работники метрополитена. Из-за случившегося на красной ветке метро произошел сбой движения поездов.

Пострадавшая была доставлена в реанимацию в состоянии анафилактического шока. По предварительным данным, у нее были диагностированы множественные травмы головы, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом лучевой кости. Ее состояние оценивают как тяжелое.

Фото: ЗАКС.Ру