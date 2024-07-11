Песков высказался по поводу внесения изменений в ядерную доктрину

Российские власти обсуждают внесение изменений в ядерную доктрину страны, об этом 11 июля пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Вы знаете, что работа по ядерной доктрине ведется, дискуссии действительно имеют место, специалисты обсуждают", – сказал Песков.

Также он отметил, что на данный момент страны НАТО полностью вовлечены в ситуацию с Украиной. Россия должна иметь в виду этот факт.

О возможном изменении ядерной доктрины стало известно после визита президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам. По словам Путина, вопрос возник из-за того, что на Западе снизился порог применения ядерного оружия.

Фото: сайт Кремля