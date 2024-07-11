В Карелии переименовали День освобождения республики

Парламент Карелии переименовал День освобождения республики и добавил в название "финских захватчиков", об этом 11 июля сообщили в пресс-службе парламента Карелии.

Теперь местный праздник будет называться "День освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков". С инициативой о переименовании выступил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как отметили в местном парламенте, решение было принято после обсуждений на заседаниях рабочей группы с участием историков. Также МИД России поддержал изменения.

В сообщении карельского парламента сказано, что факты указывают на то, что основные боевые действия на территории Карелии в 1941-1944 годах выполнялись Финляндской республикой.

Фото: ЗАКС.Ру