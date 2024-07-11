В Ленобласти изменились правила выдачи разрешений на полеты БПЛА

Власти Ленинградской области изменили порядок оформления разрешений на полеты дронов и квадрокоптеров, об этом 11 июля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту региона.

Теперь заявитель должен сообщить массу беспилотника, на какой высоте он будет совершать полет и где именно он будет летать. Также должна быть известна точная цель полета.

Если БПЛА тяжелее 30 килограммов, владельцу потребуются разрешение на использование воздушного пространства и разрешение оперативного штаба Ленобласти.

В областном комитете напомнили, что беспилотники массой от 250 граммов до 30 килограммов подлежат государственному учету, а больше 30 килограммов– государственной регистрации.

Для полетов над территорией области нужно будет разрешение органов местного самоуправления.

Фото: ЗАКС.Ру