На Московской площади отреставрируют памятник Ленину

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение на реставрацию памятника Владимиру Ленину на Московской площади, об этом 11 июля сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Начать восстанавливать памятник собираются в конце месяца, а именно 22 июля. Сначала специалисты установят леса, поставят временное ограждение и бытовой городок, а потом начнут реставрацию.

Финальный этап пройдет в октябре, ориентировочно, с 7-го по 15-е число. Специалисты в этот промежуток будут восстанавливать благоустройство.

Самый высокий памятник Ленину в Петербурге был установлен на Московской площади 22 апреля 1970 года по проекту скульптора Михаила Аникушина и архитектора Валентина Каменского.

Фото: пресс-служба ГАТИ