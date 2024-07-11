КС поддержал петербуржца, осужденного из-за прорыва трубы в кафе

Конституционный суд согласился с жалобой петербуржца Евгения Емельянова, приговоренного в 2021 году к условному сроку по делу о смертельном прорыве трубы в подвальном помещении кафе на Измайловском проспекте. Истец пожаловался на то, что допрошенный свидетель в рамках его дела был также привлечен на судебном процессе в качестве специалиста.

"В отношении специалиста, ранее допрошенного по делу свидетелем, возникают обоснованные причины полагать, что он может быть заинтересован в исходе дела. Обеспечение беспристрастности лиц, участвующих в производстве, разделение их процессуальных функций и институт отвода этих лиц – все это выступает гарантиями объективной оценки обстоятельств произошедшего на основе достоверных доказательств", - гласит позиция КС, опубликованная 11 июля.

Дело Емельянова потребовали пересмотреть, если этому ничто больше не препятствует.

Прорыв трубы случился осенью 2018 года, в результате разлива кипятка погибло двое человек. Емельянова признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, приведшем по неосторожности к смерти людей (ч. 3 ст. 216 УК) . Фигурант, до начала своего преследования работавший старшим диспетчером "Теплосети Санкт-Петербурга", получил три года условного срока. Его апелляция позже была отклонена Горсудом.

Фото: ЗАКС.Ру