ФАС заинтересовалась ценами на муку

Жалобы на подорожание муки побудили Федеральную антимонопольную службу направить запросы в адрес 19 наиболее крупных ее отечественных производителей. Об этом ведомство сообщило утром 11 июля.

Чиновников интересуют принципы ценообразования, которыми руководствуются предприятия. Служба проверит их обоснованность.

В запросах попросили указать себестоимость продукции, а также ее оптово-отпускную цену за последние полтора года. В дальнейшем возможно принятие мер антимонопольного реагирования.

Согласно вчерашним данным Росстата, пшеничная мука в России с начала года в среднем выросла в цене на 2,27%.

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