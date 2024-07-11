Петербургского шеф-повара будут судить по делу о массовом отравлении студентов

В Петербурге закончилось расследование дела, возбужденного из-за массового отравления студентов в ноябре прошлого года.

Главным фигурантом выступает шеф-повар ООО "Комбинат общественного питания Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета", передает 11 июля городская прокуратура. От действий 39-летнего специалиста пострадали более 30 студентов.

Повару инкриминируют нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК). По версии следствия, он допустил до работы на кухне больного сотрудника. Дело петербуржца будет слушаться в Ленинском районном суде. Ему может грозить до двух лет заключения.

Фото: ЗАКС.Ру