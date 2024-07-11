Из-за прогнозируемой грозы в Петербурге ввели "желтый" уровень опасности

Петербургское правительство объявило "желтый" уровень погодной опасности в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков на ближайшую пятницу.

Потенциально опасной будет считаться погода с 4 часов утра и до 21 часов вечера 12 июля. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Смольного.

Горожанам следует ожидать ливней, порывистого ветра, достигающего 17 метров в секунду, и грозы. Специалисты предрекают в том числе такое метеорологическое явление, как град.

Автомобилистов призывают без необходимости не садиться за руль в последний рабочий день недели, а прохожих - быть бдительными на улице.

Фото: ЗАКС.Ру