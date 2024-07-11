В Петербурге расследуется дело о фейках про армию в отношении педагога Зицера

Управление СК по Петербургу расследует дело о фейках про армию, возбужденное в отношении педагога и YouTube-блогера Димы Зицера. На это обратил внимание портал MR7, написавший 11 июля, что накануне Горсуд отклонил апелляцию на заочный арест педагога. Ранее мера была назначена Куйбышевским районным судом.

Фигурант узнал о своем преследовании от журналистов. Он не в курсе сути дела и не осведомлен о личности адвоката, которого ему предоставили по назначению.

По словам родившегося в Ленинграде 57-летнего Зицера, он не имеет и никогда не имел российского гражданства. В страну он не возвращался с момента начала военной спецоперации и участвовать в расследовании и судебном процессе желания не выразил. МВД 11 июля объявило фигуранта в розыск.

фото: ГСУ СК по Петербургу