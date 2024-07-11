Более чем на месяц ограничат движение по Володарскому мосту

В Петербурге с 13 июля введут новые ограничения для транспорта, о чем за два дня до этого предупредила Государственная административно-техническая инспекция.

Наиболее существенными из объявленных 11 июля выглядят предстоящие перекрытия движения на Володарском мосту, связывающем Фрунзенский и Невский районы. Из-за ремонта дорожного полотна проехать по нему будет труднее обычного до 21 августа. Это касается в том числе съездов в сторону Ивановской улицы.

Кроме того, автовладельцам помешают работы на километровом отрезке Дворцовой набережной. От угла с набережной Фонтанки и до угла с Мошковым переулком движение ограничат до 25 августа. В обратном направлении его полностью закроют на отрезке от Мраморного переулка до набережной Фонтанки (возле поворота на Троицкий мост).

Фото: ЗАКС.Ру