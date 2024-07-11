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Новости 20:19

Минобороны рассказало об актуальных темпах набора контрактников

фото ЗакС политика Минобороны рассказало об актуальных темпах набора контрактников

Российское Министерство обороны 11 июля рассказало о работе Единого пункта отбора на военную службу по контракту, расположенного в Москве. На сегодняшний день в нем трудятся свыше 100 человек.

Ведомство продолжает справляться с задачей по набору контрактников и добровольцев, поставленной президентом на нынешний год, о чем говорится в Telegram-канале министерства.

Темп приема новобранцев не падает. В среднем, по официальным данным, он сохраняется на уровне одной тысячи человек в сутки. Всего с начала года контракты для участия в боевых действиях заключили примерно 190 тысяч соотечественников.

Фото: ЗАКС.Ру


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