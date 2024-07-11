Комздрав насчитал более 40 поликлиник, где делают рентген весящим свыше 200 кг

Аппарат петербургского омбудсмена Светланы Агапитовой взялся помочь местной жительнице, у которой не получилось оперативно сделать рентген в ее поликлинике. Причиной стал лишний вес: имевшеся у врачей оборудование оказалось в состоянии сделать снимок только гражданам, весящим до 130 кг.

После обращения к уполномоченной по правам человека проблема заявительницы была решена, сообщает 11 июля пресс-служба Агапитовой.

"Если у кого-то остались аналогичные проблемы, мы с коллегами готовы подключиться к их разрешению", - отметила она.

Правозащитница попросила комздрав предпринять несколько действий, в том числе представить ценную информацию. Выяснилось, что по состоянию на 2024 год петербуржцы с лишним весом могут сделать рентгенологическое исследование: более чем в сорока поликлиниках техника позволяет провести его гражданам, весящим от 200 и выше кг. Что касается Приморского района, где живет заявительница, то такая поликлиника в нем только одна.

Фото: ЗАКС.Ру