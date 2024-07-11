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Новости 20:55

Комздрав насчитал более 40 поликлиник, где делают рентген весящим свыше 200 кг

фото ЗакС политика Комздрав насчитал более 40 поликлиник, где делают рентген весящим свыше 200 кг

Аппарат петербургского омбудсмена Светланы Агапитовой взялся помочь местной жительнице, у которой не получилось оперативно сделать рентген в ее поликлинике. Причиной стал лишний вес: имевшеся у врачей оборудование оказалось в состоянии сделать снимок только гражданам, весящим до 130 кг.

После обращения к уполномоченной по правам человека проблема заявительницы была решена, сообщает 11 июля пресс-служба Агапитовой.

"Если у кого-то остались аналогичные проблемы, мы с коллегами готовы подключиться к их разрешению", - отметила она.

Правозащитница попросила комздрав предпринять несколько действий, в том числе представить ценную информацию. Выяснилось, что по состоянию на 2024 год петербуржцы с лишним весом могут сделать рентгенологическое исследование: более чем в сорока поликлиниках техника позволяет провести его гражданам, весящим от 200 и выше кг. Что касается Приморского района, где живет заявительница, то такая поликлиника в нем только одна.

Фото: ЗАКС.Ру


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