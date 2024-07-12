В Петербурге 12 июля ожидают грозу и температуру до +24 градусов

В Петербурге ждут очень облачную погоду и прогрев воздуха грозами, об этом 12 июля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием атмосферного фронта, связанного с циклоном над Скандинавией. В городе будет облачная с прояснениями погода, пройдут дожди, а также ожидают прогрев воздуха грозами.

Воздух прогреется до +22…+24 градуса. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу, 13 июля, в городе не будет осадков, а температура прогреется до +27 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру