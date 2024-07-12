Беглов поздравил Петергоф с 319-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам в день празднования 319-летия Петергофа, об этом 12 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил Беглов, вся Россия гордится Петергофом и его дворцово-парковым ансамблем, в котором существует множество невероятных творений. Город Петергоф, по его словам, это памятник величию Петра Первого.

Он также отметил, что в городе идут очень важные реставрационные работы постоянно. Кроме этого, открываются новые социальные учреждения для жителей города, поэтому Петергоф не остается без внимания.

"Красота Петергофа требует постоянного внимания. Реставрационные работы не прекращались никогда. В этом году после комплексной научной реставрации открылся Верхний сад. Наши мастера вернули облик деревьев и планировку XVIII века", – сказал Беглов.

В конце губернатор поблагодарил тех, кто сохраняет красоту Петергофа и способствует его развитию. Он пожелал новых успехов и достижений на благо города.

Фото: ЗАКС.Ру