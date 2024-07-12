В Ленобласти охотникам разрешат добыть до семисот медведей

В Ленинградской области определили квоты на количество добываемых медведей, барсуков и выдр в сезоне 2024/25, об этом 12 июля пишет 47news.

Охотникам Ленобласти разрешат добыть до 693 медведей, 199 барсуков и 15 выдр в этом охотничьем сезоне. Губернатор региона должен будет утвердить это количество.

Охоту на медведя в области откроют с 1 августа до 30 ноября, на барсука с 15 августа до 31 октября. Больше всего медведей можно будет поймать в Бокситогорском районе Ленобласти.

Отмечается, что в прошлом сезоне разрешено было добыть на 39 медведей и три выдры меньше, а барсуков, наоборот, на четыре больше.

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