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Новости 13:18

В России заблокировали сайт с фанфиками из-за ЛГБТ*-контента

фото ЗакС политика В России заблокировали сайт с фанфиками из-за ЛГБТ*-контента

Сайт "Книга фанбиков" ("Фикбук") заблокировали на территории России по решению Роскомнадзора, об этом 12 июля в Telegram-канале сообщили администраторы сайта.

Сайт представляет собой площадку, на которой авторы могут выкладывать свое творчество про любой фандом и в любом доступном жанре. На данный момент сайт недоступен в России без VPN.

Сами администраторы считают, что произошло какое-то недоразумение, поэтому сейчас они решают вопрос блокировки. Уточняется, что ранее Роскомнадзор несколько раз требовал удалить с сайта ЛГБТ*-контент.

На сайте Роскомнадзора указано, что решение о блокировке сайта "ficbook.net" было принято еще во вторник, 9 июля.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Фото: pixabay


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