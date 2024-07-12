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Новости 14:54

Смольный потратит почти 15 млн рублей на премии призерам Игр БРИКС

фото ЗакС политика Смольный потратит почти 15 млн рублей на премии призерам Игр БРИКС

Петербургское правительство определило сумму премий для призеров Игр БРИКС, об этом 12 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на постановление Смольного.

За золото спортсменам дадут премию в размере 358,4 тысячи рублей, за серебро 179,2 тысячи рублей, а за бронзу – 107,5 тысячи рублей. Точно такие же премии полагаются и тренерам спортсменов. В случае, если есть второй тренер – он получит 50% от суммы.

Ходатайство о получении премии в комитет по культуре и спорту Петербурга нужно будет подать до 19 августа 2024 года. Решение о выплате премии принимается в течение 15 рабочих дней.

На Играх БРИКС петербургские спортсмены получили 55 медалей. Из них 31 золотая, 15 серебряных и 10 бронзовых. В общей сложности, сумма премий от правительства Петербурга составляет почти 15 млн рублей. Премии спортсменам также выплатит Министерство спорта России.

Фото: ЗАКС.Ру


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