Более ста школ и детсадов Петербурга пожаловались на одного и того же подрядчика

Компанию "СтройСервисПроект" внесли в реестр недобросовестных подрядчиков (РНП), о чем 12 июля сообщает петербургское управление Федеральной антимонопольной службы. Этому предшествовало поступление 116 жалоб от школ и детсадов.

Контрагент дошкольных и образовательных учреждений многократно и в одностороннем порядке расторгал контракты на проведение работ, рассчитанные на 2024 и 2025 годы. Фирма специализируется на услугах, связанных с системами обеспечения безопасности. Проблемы с ней у госучреждений появились с началом лета.

Поведение подрядчика антимонопольщики объясняют высокими затратами, на которые он, вероятно, прежде не рассчитывал. "СтройСервисПроект" будет числиться в "черном списке" два года. В течение этого времени юрлицо не сможет заключать госконтракты.

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