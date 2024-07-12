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Новости 15:51

За стрельбу из окна завели уголовное дело на жителя Петроградской стороны

фото ЗакС политика За стрельбу из окна завели уголовное дело на жителя Петроградской стороны

Петербургские полицейские задержали жителя одного из домов по Каменноостровскому проспекту, на стрельбу в исполнении которого пожаловались накануне недовольные граждане. Как сообщает 12 июля ГУ МВД по региону, на 57-летнего мужчину завели дело о вооруженном хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

Задержанного подозревают в том, что он стрелял через оконный проем в своем доме из охолощенного светозвукового оружия. Примечательно, что в его жилище нашли символику, арсенал и иные артефакты, связанные с нацистской Германией.

Орудие преступления на фигуранта официально не зарегистрировано. Правоохранители выясняют, откуда в его распоряжении появились образцы оружия.

Фото: ЗАКС.Ру


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