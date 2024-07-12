За стрельбу из окна завели уголовное дело на жителя Петроградской стороны

Петербургские полицейские задержали жителя одного из домов по Каменноостровскому проспекту, на стрельбу в исполнении которого пожаловались накануне недовольные граждане. Как сообщает 12 июля ГУ МВД по региону, на 57-летнего мужчину завели дело о вооруженном хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

Задержанного подозревают в том, что он стрелял через оконный проем в своем доме из охолощенного светозвукового оружия. Примечательно, что в его жилище нашли символику, арсенал и иные артефакты, связанные с нацистской Германией.

Орудие преступления на фигуранта официально не зарегистрировано. Правоохранители выясняют, откуда в его распоряжении появились образцы оружия.

Фото: ЗАКС.Ру