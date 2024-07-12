В Московской области разбился Sukhoi Superjet

Рядом с Коломной в Подмосковье 12 июля потерпел крушение лайнер отечественного производства Sukhoi Superjet-100 без пассажиров на борту. Экипаж состоял из трех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные и оперативные службы.

Воздушное судно выполняло тестовый полет после ремонта и направлялось в столичный аэропорт Внуково. Известно, что лайнер принадлежал "Газпрому".

По сведениям РИА "Новости", самолет рухнул в лесополосе и взорвался. Согласно предварительным данным, полученным информагентством от собственных источников, все три пилота погибли.

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