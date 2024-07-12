Незаконная перевозка пассажиров по Неве стала предметом прокурорской проверки

В Петербурге организовали проверку в связи с нелегальной транспортировкой пассажиров, устроенной в акватории Невы минувшей ночью. Об этом 12 июля сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

При перевозке 11 граждан у маломерного судна Bayliner заглох двигатель. Это заметили дежурившие неподалеку представители транспортной полиции, оперативно инициировавшие буксировку катера.

Правоохранители выяснили, что пассажиров перевозили без требующейся для этого лицензии. Кроме того, на борту находилось больше людей, чем положено. Наконец, катание по Неве проводилось в тот отрезок времени, когда маломерным судам нельзя находиться в акватории реки.

Фото: ЗАКС.Ру