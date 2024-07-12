Бастрыкин поручил завести дело из-за нарушения прав жильцов в Сиверском

В Ленобласти возбудят уголовное дело в связи с информацией о нарушении прав жильцов. Такое распоряжение отдал глава ведомства Александр Бастрыкин, ознакомившись с жалобами, которые поступают из поселка Сиверский. Об этом 12 июля сообщает информационный центр СК.

Заявители рассказали через электронную приемную, что их претензии связаны с условиями проживания в здании, которое изначально строилось как поликлиника. Под жилой дом его переделали в рамках муниципальной программы по переселению граждан из аварийного фонда.

Более 13 лет проживающим в недостроенной поликлинике не могут провести наружные инженерные коммуникации. За все это время жалобы в иные органы власти так и не принесли им результата.

О ходе расследования дела Бастрыкину должны будут доложить областные следователи. Ситуацию взяли на контроль в центральном аппарате СК.

фото: пресс-служба СК