На Финляндском направлении пустят десять дополнительных электричек

По причине благоприятного прогноза погоды на ближайшие выходные в Петербурге и Ленобласти пустят десять дополнительных электричек. Все они относятся к Финляндскому направлению. Об этом сообщила Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

В субботу отправятся в путь дополнительные электрички из Петербурга в Белоостров (с проездом через Сестрорецк, №6705) и обратно (№6706). И в субботу, и в воскресенье пустят "лишние" пригородные поезда с Финляндского вокзала до Васкелово (№6701, №6703) и обратно (№6702, №6704).

Только в ближайшее воскресенье петербуржцев ожидают четыре электрички сверх обычного расписания: они довезут до Зеленогорска (№6123) и обратно (№6710), а также до Белоострова (с проездом через Сестрорецк, №6707) и обратно (с проездом через Парголово, №6708)

В субботу 13 июля обещают теплую и преимущественно солнечную погоду, а завершиться неделя может дождями. Таков прогноз главного городского синоптика Александра Колесова, изложенный в его Telegram-канале.

Фото: ЗАКС.Ру