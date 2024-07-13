После почти двухлетней реконструкции открыли станцию метро "Чернышевская"

В Петербурге утром 13 июля состоялось долгожданное открытие станции метро "Чернышевская", расположенной на Кировско-Выборгской линии. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Смольного. Теперь на станции четыре эскалатора вместо четырех и 17 турникетов вместо 11, что повысило ее пропускную способность до 50 тысяч человек в сутки.

"Все оборудование – российское. Эскалаторы – собственная разработка петербургских метростроителей", - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Преобразилась также территория, прилегающая к зданию с 66-летней историей: были демонтированы торговые точки. Вместо них на проспекте Чернышевского появилось мощение.

"Чернышевскую" закрыли на реконструкцию в октябре 2022 года. На сегодняшний день в городе закрыто две ремонтируемых станции: "Удельная" и "Фрунзенская".

фото: gov.spb.ru