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На улице Некрасова пресекли работу бара, где продавали алкоголь без лицензии

фото ЗакС политика На улице Некрасова пресекли работу бара, где продавали алкоголь без лицензии

Петербургские правоохранители пресекли работу бара на улице Некрасова, в котором незаконно продавали алкогольные напитки. Об этом 13 июля сообщает региональный главк полиции. Из видеозаписи ГУ МВД следует, что речь идет о баре Oba Dva (ул. Некрасова, 44).

Задержание гендиректора фирмы, владеющей увеселительным заведением, случилось еще 5 июля. На него заведено дело о незаконных производстве и (или) обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч. 1 ст. 171.3 УК). По предварительной оценке, доход от продажи спиртного, отпускаемого без лицензии, за девять месяцев составил свыше 150 тысяч рублей.

Из бара изъяли терминал для оплаты заказов и алкоголь. Оперативно-следственные действия продолжаются.

фото6 ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)


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