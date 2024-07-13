На улице Некрасова пресекли работу бара, где продавали алкоголь без лицензии

Петербургские правоохранители пресекли работу бара на улице Некрасова, в котором незаконно продавали алкогольные напитки. Об этом 13 июля сообщает региональный главк полиции. Из видеозаписи ГУ МВД следует, что речь идет о баре Oba Dva (ул. Некрасова, 44).

Задержание гендиректора фирмы, владеющей увеселительным заведением, случилось еще 5 июля. На него заведено дело о незаконных производстве и (или) обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч. 1 ст. 171.3 УК). По предварительной оценке, доход от продажи спиртного, отпускаемого без лицензии, за девять месяцев составил свыше 150 тысяч рублей.

Из бара изъяли терминал для оплаты заказов и алкоголь. Оперативно-следственные действия продолжаются.

фото6 ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)