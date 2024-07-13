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Новости 11:59

Домашний арест назначили петербуржцу, установившему слежку за экс-сожительницей

фото ЗакС политика Домашний арест назначили петербуржцу, установившему слежку за экс-сожительницей

В Петербурге завели уголовное дело о незаконном сборе сведений о частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК), в рамках которого был задержан 39-летний местный житель. Как сообщает 13 июля региональное управление СК, мужчину поместили под домашний арест.

Фигурант занимался незаконной слежкой за бывшей сожительницей. Он установил на автомобиле женщины GPS-трекер, чтобы быть в курсе всех перемещений 38-летней петербурженки. Бывшая возлюбленная на такие формы внимания не соглашалась.

Максимальное наказание, грозящее подозреваемому, представляет собой два года лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру


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