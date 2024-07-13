ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:44

Список пригодных для купания водоемов в Ленобласти вырос до девяти

фото ЗакС политика Список пригодных для купания водоемов в Ленобласти вырос до девяти

Роспотребнадзор по Ленобласти накануне вечером расширил список водоемов, в которых разрешено купаться. После очередной серии экспертиз их стало девять.

Качество воды соответствует санитарно-гигиеническим нормативам в таких местах, как озеро Павловское (Бокситогорск), озера Омчино и Толони (Луга), река Луга (на территории деревни Большой Сабск), карьер и озеро Нестеровское (поселок Шапки), река Шингарка (Низино), река Тихвинка (Тихвин), а также озеро Коркино (поселок Воейково).

В минувший понедельник Петербург не смог похвастаться ни одним безопасным для проведения водных процедур озером или прудом. Еженедельно состояние воды проверяют на 24 городских пляжах.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама