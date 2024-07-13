Список пригодных для купания водоемов в Ленобласти вырос до девяти

Роспотребнадзор по Ленобласти накануне вечером расширил список водоемов, в которых разрешено купаться. После очередной серии экспертиз их стало девять.

Качество воды соответствует санитарно-гигиеническим нормативам в таких местах, как озеро Павловское (Бокситогорск), озера Омчино и Толони (Луга), река Луга (на территории деревни Большой Сабск), карьер и озеро Нестеровское (поселок Шапки), река Шингарка (Низино), река Тихвинка (Тихвин), а также озеро Коркино (поселок Воейково).

В минувший понедельник Петербург не смог похвастаться ни одним безопасным для проведения водных процедур озером или прудом. Еженедельно состояние воды проверяют на 24 городских пляжах.

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