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Новости 14:15

ГД начала рассматривать запрет на усыновление для граждан из стран, где меняют пол

фото ЗакС политика ГД начала рассматривать запрет на усыновление для граждан из стран, где меняют пол

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал 13 июля о начале рассмотрения инициативы, которая вводит запрет на усыновление и опекунство для иностранцев, представляющих страны с разрешенной сменой пола. Документ в этот же день появился в думской базе законопроектов.

Единоросс в своем Telegram-канале перечислил 15 таких стран, добавив, что ими дело не ограничивается. В список попали Эстония и Финляндия.

Принятие законодательных поправок, по мнению депутата, станет шагом по защите детей и подростков. Усыновление иностранцами из недружественных стран всерьез угрожает им медицинским вмешательством или корректировкой документов, удостоверящих личность, рассудил Володин. По его наблюдениям, в Европе и странах Северной Америки число операций по смене пола растет от года к году.

Фото: ЗАКС.Ру


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