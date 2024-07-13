ГД начала рассматривать запрет на усыновление для граждан из стран, где меняют пол

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал 13 июля о начале рассмотрения инициативы, которая вводит запрет на усыновление и опекунство для иностранцев, представляющих страны с разрешенной сменой пола. Документ в этот же день появился в думской базе законопроектов.

Единоросс в своем Telegram-канале перечислил 15 таких стран, добавив, что ими дело не ограничивается. В список попали Эстония и Финляндия.

Принятие законодательных поправок, по мнению депутата, станет шагом по защите детей и подростков. Усыновление иностранцами из недружественных стран всерьез угрожает им медицинским вмешательством или корректировкой документов, удостоверящих личность, рассудил Володин. По его наблюдениям, в Европе и странах Северной Америки число операций по смене пола растет от года к году.

Фото: ЗАКС.Ру